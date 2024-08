Stand: 09.08.2024 07:47 Uhr Oberleitungsbrand legt Hauptbahnhof Hannover lahm

Am Hauptbahnhof Hannover hat ein Brand an einer Oberleitung am Donnerstagabend den Betrieb vollständig gestoppt. Wie ein Bahnunternehmen mitteilte, war eine Oberleitung an Gleis 8 in Brand geraten. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Eine halbe Stunde lang konnte der Bahnhof von keinem Zug angefahren werden. Es kam zum Rückstau, Züge strandeten auf offener Strecke oder fuhren weite Umwege. Manche Züge konnten den Bahnhof erst fast vier Stunden später anfahren. Hunderte Reisende mussten lange Zeit auf ihre Anschlusszüge warten.

