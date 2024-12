Stand: 05.12.2024 11:19 Uhr Leitstelle der Feuerwehr Hannover: Licht und Lüftung verbessert

In der Regionsleitstelle der Feuerwehr Hannover sind die Baumängel behoben worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde die laute Lüftungsanlage und die Beleuchtung verbessert. Die Arbeiten haben den Angaben zufolge knapp zehn Wochen gedauert. In dieser Zeit wurde die Leitstelle am Weidendamm geschlossen und der Betrieb in die Feuerwache im Stadtteil Stöcken verlegt. Die Stadt muss für die Arbeiten nichts bezahlen. Eine Baufirma habe die Mängel auf eigene Kosten behoben. Die neue Regionsleitstelle wurde erst vor zwei Jahren eröffnet. Der Neubau hatte sich jahrelang in die Länge gezogen, und die Baukosten waren am Ende fast doppelt so hoch wie kalkuliert.

Weitere Informationen Baumängel: Regionsleitstelle in Hannover muss schließen Die vor zwei Jahren fertiggestellte Feuerwache 1 in der Nordstadt bleibt wochenlang dicht. Es gibt Probleme mit der Lüftung. (13.09.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover