Stand: 08.12.2023 09:33 Uhr Nikolaus gerettet: Feuerwehr Krähenwinkel probt Ernstfall

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Krähenwinkel bei Langenhagen (Region Hannover) sind am Nikolaustag zu einer Vermissten-Suche gerufen worden. Ein Fahrradfahrer sei verschwunden, hieß es. Mit einer Suchkette fanden die Helfer den Vermissten - und wunderten sich, dass er in einem Nikolauskostüm steckte. Dann erkannten sie in ihm einen ehemaligen Kollegen - und dass der Einsatz nur eine Übung war.

