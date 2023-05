Stand: 15.05.2023 10:31 Uhr Nienburg: Zwei Kinder bei zwei Unfällen leicht verletzt

Bei Unfällen in Nienburg sind nach Polizeiangaben am Sonntag gleich zweimal Kinder verletzt worden. Ein sechsjähriger Junge stieß beim Abbiegen mit seinem Fahrrad in einem verkehrsberuhigten Bereich mit dem Auto einer 71 Jahre alten Frau zusammen, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Ein Zehnjähriger prallte mit dem Fahrrad auf das Auto eines 62-Jährigen, der mit seinem Wagen gerade rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße fuhr. Beide Kinder wurden jeweils leicht verletzt. Sie kamen vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.05.2023 | 13:30 Uhr