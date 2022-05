Stand: 02.05.2022 11:59 Uhr Nienburg: Streit zwischen Großfamilien eskaliert

In Nienburg sind am Sonnabend gegen 19 Uhr mehr als 30 Personen in Konflikt geraten. Auslöser war ein "länger schwelender Streit" zwischen zwei Großfamilien, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei rückte mit einer großen Anzahl von Einsatzkräften an - darunter auch Beamte aus umliegenden Inspektionen. Beim Eintreffen sei die Lage angespannt gewesen. Es sei zunächst gelungen, die Situation zu beruhigen, sagte eine Polizeisprecherin. Gegen 21 Uhr wurde die Stimmung erneut aggressiver - diesmal gegen die Polizisten. Es seien Steine geworfen und Pfefferspray gesprüht worden. Die Lage konnte nur mithilfe eines massiven Polizeiaufgebots unter Kontrolle gebracht werden. Laut Polizei wurden dabei keine Beamten verletzt. Am späten Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag waren zeitweise bis zu 100 Angehörige beider Familien und Schaulustige am Einsatzort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.05.2022 | 11:30 Uhr