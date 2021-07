Stand: 29.07.2021 12:33 Uhr Nienburg: Mobile Teams haben 11.000 Menschen geimpft

Seit Ende April sind im Landkreis Nienburg mobile Impfteams unterwegs - und haben knapp 11.000 Menschen gegen Corona geimpft. Am kommenden Wochenende soll es die nächste Aktion an der Disko "Blaue Maus" in Rodewald geben. Geimpft wird laut Landkreis mit Biontech und Johnson und Johnson, kommen können alle Interessierten ab 12 Jahren ohne Termin. Minderjährige müssen ein Elternteil mitbringen. Als "Dankeschön" erhalten alle frisch Geimpfte ein Getränk und Pocorn.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.07.2021 | 13:30 Uhr