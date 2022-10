Stand: 02.10.2022 15:03 Uhr Nienburg: Mehrere Autos brennen nach Kraftstoffdiebstahl

Bei einem mutmaßlichen Kraftstoffdiebstahl in Nienburg sind am Sonntagmorgen zwei Autos in Flammen aufgegangen. Ein weiter Pkw wurde beschädigt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gehen die Ermittler davon aus, dass ein unbekannter Täter auf der Festwiese Kraftstoff aus einem Geländewagen stehlen wollte. Dabei kam es offenbar zu einer Verpuffung, durch die auch der Wagen des Täters Feuer fing. Dieser soll zunächst versucht, mit dem brennenden Pkw davonzufahren. Als dies nicht gelang, entfernte die Kennzeichen und flüchtete zu Fuß weiter. Die Fahndung blieb trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers bislang erfolglos. Der Wagen des Mannes wurde laut der Sprecherin komplett zerstört. Der Schaden wird auf insgesamt 80.000 Euro geschätzt. Laut Zeugenaussagen soll der Täter circa 40 Jahre alt, korpulent und etwa 1,85 Meter groß sein sowie Arbeitskleidung getragen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05021) 977 80 entgegen genommen.

