Stand: 02.05.2022 07:26 Uhr Nienburg: Auto prallt gegen Baum - drei Teenager verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Nienburg sind am Sonntag drei Teenager zum Teil schwer verletzt worden. Das Auto des 18-jährigen Fahrers war laut Feuerwehr auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich gegen einen Baum geprallt. Die Einsatzkräfte mussten den schwer verletzten Fahrer mit Spezialgerät aus dem Wrack befreien. Ebenfalls schwer verletzt wurde die 16-jährige Beifahrerin. Beide wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus geflogen. Ein 16-jähriger Mitfahrer kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 60 Einsatzkräften vor Ort.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 02.05.2022 | 07:30 Uhr