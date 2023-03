Stand: 28.10.2018 08:51 Uhr Niedersachsens Grüne wählen linke Doppelspitze

Niedersachsen Grüne haben sich am Samstagabend bei ihrem Landesparteitag in Celle für eine linke Doppelspitze ausgesprochen: Die Delegierten bestätigten mit 93 Prozent ihre bisherige Vorsitzende Anne Kura im Amt. Die Osnabrücker Sozialwissenschaftlerin erhielt bei 14 Enthaltungen 183 der 197 Stimmen. An ihre Seite wählten die Grünen mit 55 Prozent den ehemaligen Landtagsabgeordneten Hans-Joachim Janßen. Er setzte sich gegen den bisherigen Amtsinhaber Stefan Körner durch, der nur 42 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte.

VIDEO: Grüne entscheiden sich für linkes Führungsduo (3 Min)

Kura kam im März für Janssen-Kucz

Es galt als sicher, dass sich die 34-jährige Kura erneut durchsetzt. Erst im März hatte Kura die Wahl zur Landesvorsitzenden mit 91,5 Prozent gewonnen und trat die Nachfolge von Meta Janssen-Kucz an. Diese hatte ihr Amt im November niedergelegt, weil sie zur Landtagsvizepräsidentin gewählt worden war.

Am Sonntag hält die EU-Abgeordnete Rebecca Harms eine Rede zur Europa-Politik.

