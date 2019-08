Stand: 21.08.2019 19:05 Uhr

Niedersachsen will Verzicht auf Schächten

Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium will erreichen, dass auf das Schächten, also das betäubungslose Schlachten von Tieren, nach Möglichkeit verzichtet wird. Der Erlass, der den Landkreisen das Erteilen von Ausnahmegenehmigungen ermöglicht, werde derzeit überarbeitet, hieß es am Mittwoch aus dem Ministerium. In der Neufassung solle insbesondere auf die technischen Möglichkeiten einer elektrischen Betäubung der Tiere vor dem Schlachten hingewiesen werden.

CDU-Fraktion stößt Debatte an

Angestoßen worden war die Debatte um das Schächten von der CDU-Fraktion im Landtag, sie hatte sich vergangene Woche einstimmig für den Vorstoß ausgesprochen. Anlass war das Ende des diesjährigen muslimischen Opferfestes, bei dem in Niedersachsen 113 Tiere geschächtet worden sind. Der bisherige Erlass war 2015 abgelaufen, galt mangels einer Neuregelung aber weiter.

Jüdische und muslimische Verbände protestieren

Juden und Muslime wollen als Teil der Religionsfreiheit die Ausnahmegenehmigung beibehalten. Verbände beider Religionen protestierten deshalb am Mittwoch erneut in einer schriftlichen Stellungnahme gegen die Pläne. In der Praxis, betonten die Verbände, würden in Niedersachsen grundsätzlich Tiere nur mit Betäubung geschächtet, so wie es das Tierschutzgesetz auch vorsieht.

Tierschutz gegen Religionsfreiheit?

Laut Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) kollidieren die heutigen gesellschaftlichen Anforderungen an Tierschutz und Tierwohl mit der Religionsfreiheit. Sie verwies auf die elektrische Kurzzeitbetäubung als eine Methode zum tierschutzgerechten Schächten. Darüber müsse dringend der Dialog mit den Religionsgemeinschaften geführt werden, so Otte-Kinast.

Ausnahmen erlauben rituelles Schächten

Beim jüdischen und muslimischen Schächten werden dem Schlachttier mit einem Schnitt beide Halsschlagadern, Luft- und Speiseröhre durchtrennt damit es ausblutet. Das ist in Deutschland eigentlich verboten, zum muslimischen Opferfest zum Beispiel wurden aber - auch in Niedersachsen - Ausnahmegenehmigungen erteilt. Grundlage dafür war bisher der Verweis auf die Religonsfreiheit.

