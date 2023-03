Stand: 25.03.2023 19:36 Uhr Niedersachsen hält am Sonntagsfahrverbot für Lkw fest

Im Unterschied zu neun anderen Bundesländern hält Niedersachsen am Sonntagsfahrverbot vor dem bundesweiten Warnstreik im Verkehrssektor am Montag fest. "Wir ändern nichts", sagte am Samstag ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Hannover. Zur Begründung verwies er auf den wegen der Osterferien in Niedersachsen beginnenden Reiseverkehr und auf die Sperrungen auf der Autobahn 7. Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, das Saarland Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt kündigten an, das Lkw-Fahrverbot am Sonntag nicht zu kontrollieren oder sogar aufzuheben. Für einen solchen Schritt hatten sich zuvor Spediteure, der Handel und auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) eingesetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.03.2023 | 15:00 Uhr