Niedersachsen erleichtert Homeoffice für Landesbedienstete Stand: 01.07.2021 17:01 Uhr Für Beschäftigte des Landes Niedersachsen wird das Homeoffice in Zukunft erleichtert. Darauf haben sich Landesregierung und Gewerkschaften geeinigt.

Die Vereinbarung sieht einheitliche und verbindliche Rahmenbedingungen vor. "Entscheidend ist jetzt die konkrete dienstliche Tätigkeit", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag in Hannover. Diejenigen, die häufiger von zu Hause aus arbeiten, sollen bei der Einrichtung ihrer Arbeitsplätze unterstützt werden. Für viele Beschäftigte bei der Polizei, in der Justiz, in Schulen oder im Straßenbau seien mobile Arbeitsformen nicht geeignet.

Bisherigen Regeln stammten aus dem Jahr 2004

So sollen die rund 230.000 beim Land Niedersachsen Beschäftigten künftig unabhängig von sogenannten Sozialkriterien wie Kinder- oder Angehörigenbetreuung Homeoffice beantragen können. Die bisherigen Regeln stammten aus dem Jahr 2004. "Sowohl die Beschäftigten als auch die Dienststellen haben in der Pandemie gemerkt, das funktioniert, zu Hause zu arbeiten", sagte Alexander Zimbehl vom niedersächsischen Beamtenbund.

