Stand: 31.01.2021 15:21 Uhr Neustadt am Rübenberge führt Handy-Parken ein

In Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) können Autofahrer ihre Parkgebühren ab Montag auch per Smartphone-App, Anruf oder SMS bezahlen. Das neue digitale Bezahlsystem sei zusammen mit den Ideenstadtwerken erarbeitet worden und funktioniere auf allen rund 400 bewirtschafteten Parkflächen in der Innenstadt, heißt es von der Stadt. Ausgenommen sind lediglich die Park-Garage Am Wallgraben und der private Parkplatz zwischen ZOB und Wunstorfer Straße. Das neue System sei "eine zeitgemäße und bequeme Alternative zum Bargeld und ein echter Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger", aber auch Menschen von auswärts, so Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne). Die Parkenden können zwischen sieben verschiedenen Anbietern wählen, die bieten laut Stadt zum Teil unterschiedliche Funktionen an. Die "normalen" Parkscheinautomaten bleiben trotzdem in Betrieb. Die Gebühren bleiben gleich.

