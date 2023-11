Stand: 10.11.2023 08:50 Uhr Neues Notfall-System auch in der Region Hannover gestartet

Mit dem neuen System NIDA können Patienten-Daten wie EKG, Puls oder Blutsauerstoffkonzentration direkt aus dem Krankenwagen in die Klinik gesendet werden. Die Abkürzung NIDA steht für Notfall-, Informations- und Dokumentationsassistent. Aus den Regionen Hildesheim, Peine, Celle oder Nienburg haben sich bereits zahlreiche Rettungsdienste und Kliniken an dieses Netz angeschlossen. In der Region Hannover machen die Diakovere-Krankenhäuser den Anfang. Gemeinsam mit der Feuerwehr wurden die notwendigen technischen Details abgestimmt. Das Land Niedersachsen fördert das Projekt. Besonders bei zeitkritischen Notfällen wie Schlaganfällen oder Herzinfarkten sind die schnellen Informationen aus dem Einsatzwagen entscheidend. In der Klinik kann dann schon gezielt alles für den Patienten vorbereitet werden. "Im Notfall zählt jede Sekunde. Der Einsatz von NIDA kann Leben retten", so Krankenhaus-Geschäftsführer Christian Unzicker über die technische Innovation.

