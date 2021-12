Stand: 09.12.2021 11:01 Uhr Neue VW-Montagehalle Barsinghausen geht in Betrieb

Nach einer Bauzeit von elf Monaten ist die neue VW-Montagehalle in Barsinghausen (Region Hannover) fertig gestellt. Dort sollen künftig Teile für den Elektrobulli "ID.Buzz" hergestellt werden, den VW im nächsten Jahr auf den Markt bringen will. Zur Zeit laufen Vorarbeiten in der Montagehalle nahe der A2. Der volle Betrieb soll aufgenommen werden, wenn die Produktion des Elektrobullis in Hannover-Stöcken richtig anlaufe, sagte ein VW-Sprecher. Ein großer Teil der dann 200 Beschäftigen werde aus dem bestehenden VW-Komponentenwerk in Stöcken nach Groß Munzel kommen, hieß es.

