Stand: 20.11.2024 15:41 Uhr Neue Dorfhelferinnen für Niedersachsen ausgebildet

Am Dorfhelferinnenseminar in Loccum (Landkreis Nienburg) sind sieben neue Dorfhelferinnen ausgebildet und in ihren künftigen Beruf entsandt worden. Das teilte die Einrichtung mit. Dorfhelferinnen unterstützen demnach Familien in Notsituationen im Haushalt. Dafür wurden sie hauswirtschaftlich aus- oder weitergebildet. Sie springen zum Beispiel ein, wenn die Mutter oder der Vater krank werden und den Alltag mit Kindern nicht bewältigen können. Sie helfen den Familien im Haushalt, im Garten, auf dem Hof oder mit den Kindern. Das reiche von Wäsche waschen bis Einkaufen. Das Evangelische Dorfhelferinnenwerk Niedersachsen gibt es seit 1960.

