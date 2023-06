Stand: 28.05.2020 20:41 Uhr Neue Ampelfiguren: Hannover setzt auf Vielfalt

Die Stadt Hannover hat am Donnerstag an vier Ampeln in der Innenstadt homosexuelle Ampelmenschen verbaut. Auf den grünen Signalen für Fußgänger sind unterschiedliche Paare zu sehen: Mann mit Mann sowie Frau mit Frau. Das Ampelsymbol Frau mit Mann gibt es ebenso. Das Modellprojekt solle ein Zeichen setzen für eine offene Stadt und ein vielfältiges Miteinander, sagte eine Sprecherin. Der Verwaltungsrat hatte im Februar beschlossen, die Ampeln anlässlich des bevorstehenden Christopher Street Days umzugestalten - die Ampelmenschen bleiben dauerhaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.05.2020 | 08:30 Uhr