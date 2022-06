Stand: 12.06.2022 11:56 Uhr Nette: Motorradfahrer nach Zusammenstoß in Lebensgefahr

Bei einem Unfall in Nette (Landkreis Hildesheim) ist am Samstagabend ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die 23-jährige Autofahrerin den Motorradfahrer beim Abbiegen übersah. Dem 21-Jährigen sei es nicht mehr gelungen, rechtzeitig zu bremsen und so sei er mit dem Auto zusammengestoßen. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.06.2022 | 08:00 Uhr