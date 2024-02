Stand: 19.02.2024 11:43 Uhr Navi schickt 24-Jährige mit dem Fahrrad auf Messeschnellweg

Eine junge Frau ist in Hannover mit ihrem Fahrrad auf den Messeschnellweg gefahren. Autofahrerinnen und Autofahrer meldeten der Polizei am Montagmorgen, dass ein Radfahrer zwischen Bischofshol und dem Seelhorster Kreuz unterwegs sei. Polizisten hielten die 24-Jährige daraufhin an, denn auf dem Schnellweg dürfen Radler nicht fahren. Die Frau habe angegeben, dass sie auf dem Weg zur Schule sei und ihr Navigationssystem ihr diese Route vorgeschlagen habe, sagte ein Polizeisprecher. Wie das passieren konnte, sei unklar. Damit die Frau sicher zur Schule fahren konnte, schickten die Beamten sie daraufhin auf eine für Fahrradfahrer geeignete Route.

