Nach monatelanger "Wombat-Beutelschau": Es ist ein Junge

Nach Monaten der "Beutelschau" haben sie es geschafft, die Tierpfleger und -pflegerinnen im Zoo Hannover: zu bestimmen, ob das kleine Nacktnasenwombat männlich oder weiblich ist. Und, siehe da: "Es ist ein Junge!" Das Team freue sich über die gute Entwicklung des Tieres, sagte eine Zoo-Sprecherin am Freitag. Schon bald könne es wohl den Beutel von Mutter "Maya" verlassen. Entdeckt wurde das Tierchen bei einer Routine-Untersuchung im Februar. Bis dahin waren die beiden Tasmanischen Nacktnasenwombats "Maya" und "Kelly" die einzigen Vertreter ihrer Unterart in Deutschland. Der erste gemeinsame Nachwuchs - das Wombat-Baby "Cooper" - lebt inzwischen in einem Prager Zoo in Tschechien.

