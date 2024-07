Stand: 29.07.2024 12:53 Uhr Nach Unfall mit mehreren Verletzten: A7 wieder frei

Bei einem Unfall auf der A7 in Richtung Hamburg zwischen Berkhof und Schwarmstedt (Heidekreis) sind am Montagvormittag drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Auto im stockenden Verkehr auf der linken Spur abbremsen müssen. Ein zweiter Autofahrer reagierte demnach offenbar zu spät und fuhr auf, ein dritter Wagen ebenfalls. Eines der Autos sei dabei auf die Mittelspur geschoben worden, so die Polizei. Nach dem Unfall war die A7 zwischenzeitlich in Richtung Hamburg gesperrt. Seit Montagmittag ist die Sperrung aufgehoben. Der Verkehr staute sich aber zunächst weiterhin zwischen Dreieck Hannover-Nord und Schwarmstedt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.07.2024 | 12:00 Uhr