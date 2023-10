Stand: 26.10.2023 22:25 Uhr Nach Unfall in der Region Hannover: Autofahrer stirbt in Klinik

In Hemmingen (Region Hannover) ist am Donnerstag ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 77-Jährige mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, rammte zunächst einen Zaun, dann eine Laterne sowie eine Ampel. Der verletzte Fahrer kam ins Krankenhaus, wo er am frühen Abend verstarb. Ob die Verletzungen zum Tod des Mannes führten, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die 72-jährige Beifahrerin des Mannes ist demnach unverletzt geblieben. Die Polizei beziffert den Schaden auf 68.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrverhalten des Mannes kurz vor dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 1 09 18 88 zu melden.

