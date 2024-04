Stand: 04.04.2024 15:12 Uhr Nach Unfall: Messeschnellweg in Hannover wieder frei

In Hannover sind am Donnerstagvormittag auf dem Messeschnellweg sechs Fahrzeuge kollidiert. Die B3 musste in Richtung Norden zwischen Bischofshol und Pferdeturm zeitweise gesperrt werden. Laut Polizei wurden bei dem Unfall drei Menschen leicht verletzt. Zunächst hatte die Polizei von zwei verletzten Menschen gesprochen und keine Angaben über die Schwere ihrer Verletzungen machen können.

