Stand: 21.08.2024 16:56 Uhr Nach Überfall auf Taxi: Polizei sucht Zeugen in Langenhagen

Nach einem Überfall mit Reizgas auf einen Taxifahrer in Langenhagen (Region Hannover) hofft die Polizei nun auf Zeugen. Der 63-Jährige sei von einem Unbekannten angesprochen worden, heißt es von den Beamten. Er nahm den etwa 45-Jährigen in seinem Wagen mit. Vor einem Friseursalon hat der Unbekannte laut Polizei dem Taxifahrer dann Reizgas ins Gesicht gesprüht werden. Anschließend erbeutete er demnach die Geldbörse des Taxifahrers und flüchtete. Wie die Polizei berichtete, hatte sich der Vorfall in Langenhagen am vergangenen Freitagabend ereignet. Der Täter soll männlich und etwa 45 Jahre alt sein. Bei dem Überfall trug er eine dunkle Cap und war anschließend mit einem weißen VW Caddy mit Braunschweiger Überführungskennzeichen unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-1040 zu melden.

