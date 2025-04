Stand: 10.04.2025 14:42 Uhr Nach Überfall auf Drogerie in Sarstedt: 22-Jähriger in U-Haft

Polizisten haben am Donnerstagmorgen einen 22-Jährigen aus Sarstedt (Landkreis Hildesheim) festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Hildesheim mitteilten, steht der Mann im Verdacht, Ende Dezember maskiert einen Drogeriemarkt überfallen zu haben. Dabei soll er die Kassiererin mit einem Cuttermesser bedroht haben und anschließend mit einer hohen dreistelligen Summe geflüchtet sein. Schließlich habe eine Auswertung gesicherter Spuren zu dem Tatverdächtigen geführt, so die Staatsanwaltschaft. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 22-Jährigen seien Ermittler zudem auf die mutmaßliche Tatwaffe gestoßen. Ein Ermittlungsrichter ordnete am Vormittag Untersuchungshaft an, der 22-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hildesheim