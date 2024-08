Stand: 12.08.2024 09:03 Uhr Nach Ruhestörung: Mann schießt mit Softair-Waffe auf 19-Jährigen

Am frühen Sonntagmorgen hat ein 29-jähriger Mann aus Mellendorf (Region Hannover) einem 19-Jährigen mit einer Softair-Waffe ins Gesicht geschossen. Nach Polizeiangaben waren die Männer zuvor in einen Streit geraten. Der 19-Jährige soll auf der Straße Lärm gemacht haben, der 29-Jährige habe Ruhe gefordert. Schließlich griff der Ältere in seiner Wohnung zur Waffe und schoss durch ein geöffnetes Fenster auf den Mann. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei stellte die Waffe sicher und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05130) 97 70 bei der Polizei zu melden.

