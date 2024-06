Stand: 11.06.2024 12:50 Uhr Nach Oberleitungsschaden: Stadtbahn-Strecken in Hannover wieder frei

Wegen eines Oberleitungsschadens in einem Tunnel ist es in Hannover am Dienstag über mehrere Stunden zu erheblichen Einschränkungen im Stadtbahnverkehr gekommen. Wegen des Schadens im Bereich Waterloo musste eine Tunnelstrecke am Morgen gesperrt werden. In der Folge konnten die Linien 3, 7, 9 und 13 nicht durch den Tunnel fahren. Am Mittag wurde die Strecke wieder freigegeben. Es komme aber zu Verspätungen, teilten die Verkehrsbetriebe Üstra via X, vormals Twitter, mit.

