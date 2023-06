Stand: 21.06.2023 14:04 Uhr Nach Messerangriff in Seelze: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Angriff mit einem Messer in Seelze (Region Hannover) ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Tatverdächtig sind zwei 17 und 28 Jahre alte Männer. Ihnen wird vorgeworfen, am Dienstagabend nach einem Streit einen 24-Jährigen angegriffen und am Arm verletzt zu haben. Anschließend sei das Opfer von einer Gruppe verfolgt worden. Ihm sei es gelungen, diesen zu entkommen. Im Anschluss habe der 24-Jährige die Polizei alarmiert. Die Ermittler suchen nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05137) 8270 entgegengenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.06.2023 | 15:00 Uhr