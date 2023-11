Stand: 24.11.2023 14:18 Uhr Nach Messerangriff in Hildesheim: Verdächtiger sitzt in U-Haft

Nach dem Messerangriff in Hildesheim sitzt ein 37-jährigen Mann in Untersuchungshaft. Er ist laut Polizei dringend tatverdächtig. Am Donnerstagabend hatte ein Mann drei Menschen mit einem Messer verletzt. Zunächst hatte er einen Hannoveraner am Hauptbahnhof Hildesheim attackiert. Anschließend seien ein 69-jähriger Kioskbetreiber aus der Steuerwalder Straße sowie seine 56-jährige Lebensgefährtin verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau war schwer, der Mann leicht verletzt worden. Daraufhin suchte die Polizei mehrere Stunden nach dem Täter. Ein Zeuge habe ihn gut beschrieben. Am späten Donnerstagabend konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter in der Innenstadt festnehmen. Die Hintergründe der Taten sind unklar.

