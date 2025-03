Stand: 18.03.2025 11:59 Uhr Nach Lkw-Unfall auf A2 bei Hannover: Eine Spur wieder frei

Nach einem Lkw-Unfall bei Hannover ist auf der A2 in Richtung Dortmund nur eine Spur frei. Am Dienstagmorgen waren nach Informationen der Polizei zwei Laster zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und dem Kreuz Hannover-Buchholz zusammengestoßen. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Ein Lkw sei mittlerweile selbstständig zum nächsten Parkplatz gefahren, der andere stehe noch auf der Autobahn und müsse abgeschleppt werden. Die A2 war zwischenzeitlich gesperrt. Einer der Lkw hatte Flüssiggas geladen. Deshalb sei die Feuerwehr hinzugerufen worden, um abzuklären, ob etwas von dem Gefahrstoff ausgelaufen war. Das konnten die Einsatzkräfte ausschließen, habe aber viel Zeit gekostet, so ein Polizeisprecher. Der Verkehr staut sich ab Lehrte-Ost weiterhin auf mehreren Kilometern Länge, eine Umleitung ist eingerichtet.

