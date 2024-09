Stand: 02.09.2024 12:23 Uhr Nach Landtagswahlen: Demo gegen "Rechtsruck" in Hannover geplant

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sorgen bei einigen Menschen im Land offenbar für Entsetzen. Je rund ein Drittel der Stimmen ging an die als vom jeweiligen Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextreme Bestrebung eingestufte AfD. In Hannover wollen heute einige Menschen ihre Haltung zum Ausdruck bringen. Nach Angaben der Polizei hat eine Privatperson für heute Abend eine Demonstration unter dem Motto "Gegen AfD und Rechtsruck - Jugend steht auf" angemeldet. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Ernst-August-Platz am Hauptbahnhof. Der Demonstrationszug soll dann durch die Innenstadt über Steintor und Klagesmarkt bis zur Lutherkirche in der Nordstadt ziehen, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist. Der Veranstalter hat die Demo laut Polizei für knapp 100 Teilnehmende angemeldet. Nach Einschätzung der Polizei könnten es allerdings auch mehr werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min