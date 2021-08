Stand: 31.08.2021 08:05 Uhr Nach Kritik am Service: Bürgerarmt in Hameln öffnet samstags

Die Stadt Hameln will die schlechte Lage in ihrem Bürgeramt verbessern. So soll das Amt ab dem 18. September auch samstags geöffnet sein und dann auch, ohne dass vorher ein Termin vereinbart wurde. Nach anhaltender Kritik will Oberbürgermeister Claudio Griese (CDU) das Bürgeramt mit mehr Personal ausstatten. Erst in der vergangenen Woche hatte die Stadt angekündigt, dass für alle Anliegen der Bürger eine telefonische Terminabsprache nötig sei. Die Stadt begründete den Schritt mit Personalmangel und einem hohen Krankenstand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 31.08.2021 | 07:30 Uhr