Stand: 27.06.2023 07:41 Uhr Nach Kollision mit Auto - Biber unter Schock

Zu einem ungewöhnlichen Wildunfall ist die Polizei in Boffzen (Landkreis Holzminden) in der Nacht zu Montag gerufen worden: Eine Autofahrerin hatte offenbar einen Biber angefahren. Augenscheinlich sei das Tier nicht allzu schwer verletzt gewesen, teilte die Polizei mit. So habe auch der hinzugezogene Jäger keine Verletzungen ausmachen können. Das Tier habe jedoch deutlich unter Schock gestanden. Da der unter Naturschutz stehende Biber so nicht zurück in die Freiheit gelassen werden sollte, wurde er im Wildpark Neuhaus untergebracht. Dort verbrachte das Tier die Nacht und wurde am nächsten Morgen von einem Tierarzt untersucht. Derzeit prüft die zuständige Naturschutzbehörde die Unterbringung des Tieres. Warum sich der Biber so weit vom Wasser entfernt hat, blieb bislang sein Geheimnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.06.2023 | 06:30 Uhr