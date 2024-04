Stand: 30.04.2024 12:54 Uhr Nach Brand von Reisebus auf A2: Eine Spur weiterhin gesperrt

Nach dem Brand eines Reisebusses auf der A2 bei Garbsen (Region Hannover) ist ein Fahrstreifen in Richtung Berlin weiterhin gesperrt. Nach Informationen der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen muss die Fahrbahn ausgebessert werden, sodass die rechte Spur voraussichtlich erst gegen 21 Uhr freigegeben wird. Der Bus hatte laut Autobahnpolizei am frühen Montagabend im hinteren Teil Feuer gefangen. Auslöser sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Autobahn in Richtung Berlin wurde daraufhin zwischen der Anschlussstelle Wunstorf-Luthe und der Rastanlage Garbsen zwischenzeitlich gesperrt. In dem Bus befanden sich dem Sprecher zufolge keine Fahrgäste, nur der Fahrer und ein Mitfahrer. Beide seien unverletzt geblieben. Am Abend staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern, weil nur eine Spur freigegeben war.

