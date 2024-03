Stand: 15.03.2024 12:08 Uhr Nach Brand von Gefahrgut-Lkw: A2 bei Garbsen wieder frei

Die A2 von Dortmund in Richtung Hannover in Höhe Garbsen ist wieder für den Verkehr freigegeben. Nur die rechte Spur bleibt vorerst noch gesperrt. Auf der Autobahn brannte bis in die Morgenstunden ein Gefahrgut-Lkw, weshalb die Autobahn gesperrt wurde. Angaben der Polizei zufolge bemerkte der 46 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs gegen 1 Uhr Funkenschlag an seinem Laster und einen Druckverlust in der Bordelektronik. Daraufhin stellte er den Gefahrgut-Lkw auf dem Seitenstreifen ab. Kurz darauf brannte der angehängte Container. Der Fahrer versuchte, den Brand selbst mit einem Feuerlöscher zu löschen, bekam das Feuer jedoch nicht unter Kontrolle. Er blieb unverletzt. Auch die Feuerwehr konnte die Fässer in dem Lkw zunächst nicht löschen. Bei den geladenen Fässern handele es sich nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr um verschiedene ätzende Stoffe. Das Gefahrgut sollte zu einem Entsorgungshof gebracht werden. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Die Ermittlungen dauern an.

VIDEO: A2 gesperrt: Gefahrgut-Lkw in Brand bei Garbsen (1 Min)

