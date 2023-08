Stand: 24.08.2023 18:48 Uhr Nach 25 Jahren: Lady Di-Club hört auf

Gerade erst hat der Lady Di-Club in Hameln sein 25-Jähriges Bestehen gefeiert - nun zieht die 74-jährige Gründerin Evelyn Marie Seidel einen Schlussstrich. Die Internet-Seite des Lady Di-Clubs wird am Wochenende abgeschaltet. Zum Abschluss wird es eine kleine Feier geben. Seidel war seit 1998 die Stimme der Diana-Fans in Deutschland. Die Arbeit im Club sei ihr in jüngster Zeit aber schwerer gefallen, sagt die 74-Jährige. Schließlich habe sie nach wie vor die Club-Treffen und die Fahrten nach England organisiert, die Flyer gedruckt und den Internetauftritt gepflegt. Sie wolle aber weiterhin Ansprechpartnerin bleiben "für alles, was Diana betrifft, aber auch für alles, was bei den Royals passiert", sagt die Hamelnerin. "Ich weiß ziemlich viel über das Königshaus. Ich denke, man wird schon noch einiges von mir hören."

