Stand: 24.09.2021 12:34 Uhr NFV-Fußballturnier: Geflüchtete kicken in Barsinghausen

Am Sonnabend kicken rund 60 Geflüchtete in Barsinghausen (Region Hannover) bei einem vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) organisierten Turnier miteinander. Der "NFV Soccer Refugee Coach-Cup" wird zum vierten Mal ausgetragen. Mit dem Projekt sollen Fußballbegeisterten mit Fluchterfahrung die Grundlagen des Fußballtrainings vermittelt werden. Nach Angaben der Staatskanzlei haben viele Teilnehmer in den letzten Jahren einen Trainer-Lehrgang absolviert, um so als Betreuer oder Trainer in Vereinen zu arbeiten. Vor Beginn des Turniers wird es eine Gesprächsrunde mit Innenminister Boris Pistorius (SPD) geben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.09.2021 | 13:30 Uhr