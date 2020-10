NDR Sonntagsfrage: CDU baut Vorsprung vor SPD weiter aus Stand: 15.10.2020 19:30 Uhr Wenn Niedersachsen am Sonntag seinen Landtag wählen würde, wäre die CDU stärkste Partei. Doch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bleibt beliebt. Das zeigt der NiedersachsenTREND im Auftrag des NDR.

35 Prozent der befragten Personen stimmten bei der repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR Fernsehmagazins Hallo Niedersachsen für die Christdemokraten. Das sind sieben Prozentpunkte mehr als beim NiedersachsenTREND vor zwei Jahren. Die SPD kommt in der aktuellen Erhebung auf 27 Prozent. Auch sie steigerte sich im Vergleich, jedoch nur um einen Prozentpunkt. Die Grünen verlieren vier Prozentpunkte und liegen bei 20 Prozent. Die AfD kommt auf sechs Prozent, die Linke könnte mit fünf Prozent auf den Einzug in den Landtag hoffen, die FDP dagegen wäre mit vier Prozent zurzeit nicht im Landtag vertreten.

Diese Koalitionen wären denkbar

Mit einem solchen Wahlausgang zugunsten der CDU von Landes-Chef Bernd Althusmann wäre in Niedersachsen ein Wechsel denkbar. Rechnerisch wäre - statt der aktuellen rot-schwarzen - dann eine schwarz-rote Koalition möglich. Zahlenmäßig käme auch eine schwarz-grüne Landesregierung in Frage. Und noch eine Option lassen die Ergebnisse des NDR NiedersachsenTRENDs zu: SPD und Grüne könnten noch auf eine rechnerisch knappe Mehrheit und damit auf eine Neuauflage ihrer Koalition hoffen.

Bei der Landtagswahl vor drei Jahren war die SPD mit 36,9 Prozent stärkste Kraft geworden, die CDU kam auf 33,6 Prozent, die Grünen auf 8,7 Prozent, die FDP auf 7,5 Prozent und die AfD auf 6,2 Prozent.

VIDEO: NDR Umfrage: CDU baut ihren Vorsprung aus (7 Min)

Direkter Vergleich: Weil beliebter als Althusmann

Zwar liegt die CDU bei der Sonntagsfrage sehr deutlich vor der SPD, doch wenn die Menschen den Ministerpräsidenten direkt wählen könnten, dann wäre Weil der deutliche Favorit. 57 Prozent stimmten in der Umfrage für den Amtsinhaber, sogar vier Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. 23 Prozent sprechen sich für Althusmann aus, im Vergleich drei Prozentpunkte weniger als zuvor. Interessant: Selbst bei den CDU-Anhängern liegt laut Erhebung der SPD-Politiker Weil vorn. Bei direkter Wahl würden sich 46 Prozent der CDU-Anhänger für Weil entscheiden, für den eigenen Landesvorsitzenden Bernd Althusmann würden 38 Prozent votieren.

Bestes Ergebnis einer Landesregierung in Deutschland

Bei der Umfrage bekommt die von Ministerpräsident Weil geführte Landesregierung insgesamt gute Noten. 70 Prozent sind mit ihrer Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Das ist das beste Ergebnis einer Landesregierung in Deutschland.

Innerhalb der Regierung schneidet dabei die CDU etwas besser ab als die SPD. Mit der Arbeit der CDU sind 52 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden, zehn Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Die Arbeit der SPD schätzen 48 Prozent, genauso viele wie vor zwei Jahren.

Niedersachsen trauen CDU mehr zu

Der Blick auf die politischen Themen zeigt: Die Menschen in Niedersachsen vertrauen in den meisten Feldern eher der CDU. Sie liegt zum Beispiel in der Finanz- und Wirtschaftspolitik, bei der Bekämpfung von Kriminalität. In der Bildungspolitik sind beide Parteien nahezu gleichauf: 30 Prozent der Wähler halten hier die CDU für kompetenter, 29 Prozent sehen hier die SPD vorn. Diese liegt nur bei der Sozialpolitik vor den Christdemokraten. Den Grünen wird mit 45 Prozent besonders in der Umweltpolitik viel zugetraut, aber auch beim Thema Landwirtschaft liegen sie deutlich vorn. Die FDP gilt mit fünf Prozent noch am ehesten als kompetent in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, die AfD mit sechs Prozent in der Flüchtlingspolitik und die Linke mit acht Prozent in der Sozialpolitik.

Bei der Frage, welcher Partei die Befragten die Lösung der wichtigsten Aufgaben in Niedersachsen zutrauen, lagen SPD und CDU vor zwei Jahren noch gleichauf. Nun ist die CDU an den Sozialdemokraten vorbeigezogen.

Sorge um Wirtschaft

Dass die Niedersachsen die Folgen der Corona-Pandemie spüren, zeigt die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage durch die Befragten. Nur noch 51 Prozent von ihnen halten sie für gut oder sehr gut, bei der Umfrage vor zwei Jahren waren es noch 80 Prozent.

Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap befragte im Auftrag des NDR in Niedersachsen vom 6. bis 12. Oktober 2020 insgesamt 1.004 zufällig ausgesuchte, wahlberechtigte Personen in Niedersachsen per Telefon. Die Fehlertoleranz beträgt zwischen 1,4 Prozentpunkten (bei 5 Prozent Anteilswert) und 3,1 Prozentpunkten (bei 50 Prozent Anteilswert).

