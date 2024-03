Stand: 08.03.2024 17:21 Uhr Direktorin des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen wiedergewählt

Andrea Lütke bleibt für weitere fünf Jahre Direktorin des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover. Der Verwaltungsrat entschied sich in seiner Sitzung am Freitag einstimmig für die 58-Jährige. Lütkes Vertrag läuft bis Ende Juni 2029. Andrea Lütke steht dem Landesfunkhaus seit 2019 vor. Seit Juli 2020 ist sie zudem stellvertretende Intendantin des NDR. In ihrer bisherigen Amtszeit verantwortete Lütke den crossmedialen Umbau des Funkhauses am Maschsee. "Sie hat in den vergangenen Jahren im Funkhaus zielführend die notwendigen crossmedialen Strukturen aufgebaut und damit wichtige Synergien geschaffen", sagte Detlef Ahting, Vorsitzender des NDR Verwaltungsrates, am Freitag. Durch die dadurch frei gewordenen Ressourcen könne der NDR mehr Ausspielwege als bisher bedienen und so dem geänderten Mediennutzungsverhalten Rechnung tragen.

