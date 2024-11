Mutmaßlicher RAF-Terrorist Burkhard Garweg gesichtet? Stand: 13.11.2024 12:13 Uhr Der Ex-RAF-Terrorist Burkhard Garweg soll in Hamburg gesehen worden sein. Laut dem Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen haben mehrere Personen Hinweise zum 56-Jährigen gegeben.

Der gesuchte mutmaßliche RAF-Terrorist soll demnach Ende Oktober in der Hansestadt gesichtet worden sein. Nach Angaben des LKA soll Garweg im Stadtteil Altona als Fotograf oder Assistent eines Fotografen gearbeitet haben. Die Hinweise seien "plausibel und glaubhaft" - vor allem, da sie von mehreren Menschen stammen würden, sagte ein Sprecher des LKA. Der 56-Jährige hat den Angaben zufolge in seiner Jugendzeit in Hamburg gelebt.

Suche nach Ex-RAF-Terroristen

Seit der Festnahme der Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette Ende Februar in Berlin fahnden die Behörden verstärkt nach ihren mutmaßlichen Komplizen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub. Das Trio steht im Verdacht, von 1999 bis 2016 in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen diverse Raubüberfälle begangen zu haben. Sie gehörten der sogenannten dritten Generation der RAF an. 1998 hatte sich die RAF für aufgelöst erklärt. Ihre Mitglieder hatten mehr als 30 Menschen getötet.