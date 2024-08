Stand: 01.08.2024 11:23 Uhr Mutmaßliche Metalldiebe im Landkreis Hildesheim geschnappt

Polizisten haben im Landkreis Hildesheim drei mutmaßliche Metalldiebe gefasst. Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren und ein 18-Jähriger hätten in der Nacht zu Donnerstag in Alfeld Kupferrohre von einer Baustelle an einem Kindergarten gestohlen, teilte die Polizei mit. Beamte stoppten den Fluchtwagen in der Nähe des Tatorts. Bei der Kontrolle des Autos fanden die Polizisten 29 Kupferrohrteile sowie Kupferkabel. Der 18-Jährige gab laut Polizei an, jemand hätte ihm erlaubt, das Metall mitzunehmen. Die Ermittlungen dauern an.

