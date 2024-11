Stand: 22.11.2024 12:49 Uhr Mutmaßliche Goldschmuggler am Flughafen Hannover erwischt

Zollbeamte haben am Flughafen Hannover gleich drei Reisende erwischt, die Gold im Wert von rund 61.000 Euro schmuggeln wollten. Wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte, waren die Verdächtigen Mitte November auf der Rückreise aus der Türkei gewesen. Sie gaben an, nichts im Gepäck zu haben, das versteuert werden müsste. Bei einer ausführlichen Kontrolle fanden die Zollbeamten jedoch den Goldschmuck. Eine verdächtige Frau hatte demnach Schmuckstücke in einer Teeverpackung in ihrem Gepäck versteckt. Nach Angaben der Ermittler wären für das Gold Einfuhrabgaben in Höhe von insgesamt 13.000 Euro fällig gewesen. Gegen die drei Verdächtigen wurden Strafverfahren eingeleitet und der Schmuck beschlagnahmt.

