Stand: 23.06.2023 09:07 Uhr Mutmaßliche Drogendealer nach Razzia in Untersuchungshaft

Die Polizei Hannover hat bei einer Razzia zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Die Polizei hatte am Mittwoch neun Wohnungen in Hannover und eine weitere in Hildesheim durchsucht. Sie ermittelt nach eigenen Angaben gegen sechs Männer und vier Frauen. Die Ermittler fanden unter anderem eine Indoor-Plantage mit 34 Cannabis-Pflanzen, mutmaßliches Heroin und auch Gegenstände, mit denen sich Drogen herstellen lassen. Die Hauptverdächtigen sollen mit 200 Kilogramm Amphetamin, fast 300 Kilogramm Marihuana sowie Kokain und mehreren Tausend Ecstasy-Tabletten gehandelt haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.06.2023 | 06:30 Uhr