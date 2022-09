Stand: 07.09.2022 14:55 Uhr Motorsegler-Absturz - Hinweise auf Herzversagen beim Piloten

Ein Herzversagen des Piloten könnte die Ursache des Motorsegler-Absturzes in Südniedersachsen gewesen sein. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwoch. Darüber hatte zuerst die "Hildesheimer Allgemeine Zeitung" berichtet. Das Segelflugzeug war vor zehn Tagen in Lübbrechtsen abgestürzt. Verletzt wurde in den Häusern niemand, weil die Bewohner zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause waren. Der aus Magdeburg stammende 79 Jahre alte Pilot starb bei dem Unglück. Die in Braunschweig ansässige Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) arbeitet an einem abschließenden Untersuchungsbericht zur Unfallursache.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.09.2022 | 06:30 Uhr