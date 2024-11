Stand: 14.11.2024 13:53 Uhr Motorradfahrer wird nach Sturz bei Elze überfahren und stirbt

Bei einem Unfall auf der B3 bei Elze (Landkreis Hildesheim) ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 48-Jährige aus dem Landkreis Holzminden um kurz nach 6 Uhr auf der regennassen Straße gestürzt. Eine 34 Jahre alte Autofahrerin aus dem Landkreis Hildesheim überrollte den Mann daraufhin. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Beamten sind nach Angaben eines Sprechers noch dabei, den genauen Unfallhergang zu ermitteln und Spuren zu sichern. Die B3 war zeitweise zwischen Elze-Süd und Elze komplett gesperrt. Seit dem Mittag ist die Spur nach Süden wieder freigegeben, so ein Polizeisprecher. Auf der Spur nach Norden laufen noch Reinigungsarbeiten.

