Motorradfahrer prallt bei Hildesheim gegen Baum und stirbt

Ein Motorradfahrer ist im Landkreis Hildesheim mit seiner Maschine gegen einen Baum geprallt und gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 31-Jährige am Vormittag auf einer kurvenreichen Landesstraße bei Diekholzen aus noch ungeklärter Ursache mit dem Motorrad von der Straße abgekommen. Er prallte frontal gegen einen Baum und stürzte eine Böschung hinab. Durch den Aufprall zog sich der 31-Jährige laut Polizei tödliche Verletzungen zu. Er starb noch am Unfallort. Die Polizei schließt aktuell überhöhte Geschwindigkeit als mögliche Unfallursache aus. Die Ermittlungen dauern an.

