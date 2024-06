Stand: 30.06.2024 14:54 Uhr Motorradfahrer flieht mit Tempo 200 und rast in Gegenverkehr

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Motorradfahrer samt Sozia in der Region Hannover zeitweise in den Gegenverkehr gerast. Statt an einer Polizeikontrolle auf der A2 anzuhalten, gab der 46-Jährige am Samstagabend Gas. Das teilte die Polizei mit. Demnach beschleunigte der Mann zeitweise auf ein Tempo von etwa 200 Kilometern in der Stunde. An der Ausfahrt Langenhagen-Nord verließ der Motorradfahrer die Autobahn - und setzte seine Flucht auf der falschen Straßenseite fort. Entgegenkommenden Autos wich er in Schlangenlinien aus, wie es hieß. Schließlich versuchte er gemeinsam mit seiner Beifahrerin, zu Fuß zu entkommen. Die Polizei nahm die beiden allerdings wenig später in Langenhagen fest. Gegen den 46-Jährigen wird jetzt ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Weitere Informationen Tödlicher Unfall: Motorradfahrer prallt gegen Baum Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 43-Jährige in Wennigsen auf die Fahrbahn geschleudert. Er starb noch vor Ort. (29.06.2024 mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min