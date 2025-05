Stand: 14.05.2025 16:47 Uhr Barsinghausen: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein Motorradfahrer ist am Montagabend bei einem Unfall bei Barsinghausen (Region Hannover) ums Leben gekommen. Der 43-Jährige hatte nach Polizeiangaben zwischen Holtensen und Dedensen die Kontrolle über sein Motorrad verloren. In einer Kurve kam er von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Fremdverschulden liege nicht vor, so die Polizei. Die genaue Unfallursache müsse aber noch geklärt werden. Die Straße war nach dem Unfall etwa sechs Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

