Stand: 29.05.2023 10:43 Uhr Motorradfahrer erfasst Fußgänger - beide Männer sterben

Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer und ein 81-Jähriger sind am Sonntag bei einem Unfall in Wennigsen (Region Hannover) ums Leben gekommen. Der Fußgänger wollte am Mittag mit seiner 80-jährigen Frau die Landesstraße 391 überqueren, als ein in Richtung Wennigsen fahrender Barsinghäuser ihn mit dem Motorrad erfasste, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beide Männer seien gestürzt und hätten tödliche Verletzungen erlitten. Ein anderer Motorradfahrer habe sofort erste Hilfe geleistet. Doch auch der Rettungsdienst habe den beiden nicht mehr helfen können. Die 81-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt. Weshalb es zu dem Zusammenstoß kam, ist der Polizei zufolge noch nicht geklärt.

