Stand: 10.01.2023 11:24 Uhr Motorraddiebe in Hannover auf frischer Tat ertappt

In Hannover hat die Polizei zwei mutmaßliche Motorraddiebe gefasst. Nach ersten Erkenntnissen war der Diebstahl von zwei Motorrädern der Marke Harley Davidson bereits am frühen Morgen des 6. Januar in der Südstadt entdeckt worden. Daraufhin hatte eine Ermittlergruppe gezielt nach den beiden etwa 30.000 Euro teuren Harleys gesucht. Am Montagabend beobachteten Zivilbeamte zwei Männer, die die beiden Motorräder in einen Transporter laden wollten. Die 28 und 34 Jahre alten Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.01.2023 | 06:30 Uhr